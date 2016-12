foto Ap/Lapresse

06:21

- Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, stavolta in provincia di Cosenza. Il sisma è stato di magnitudo 2.1, lievemente meno intenso di quello 2.6 registrato nella serata di martedì in provincia di Vibo Valentia. Dalle verifiche della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Le località più prossime all'epicentro sono Castrovillari, Civita e Frascineto, tutte in provincia di Cosenza.