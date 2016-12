Reggio Calabria, sisma di magnitudo 4.4

foto Ingv Correlati Pollino, il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza

Forte scossa di terremoto nel Pollino 09:12 - Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato avvertito intorno alle 8.06 dalla popolazione in provincia di Reggio Calabria, tra i comuni di Sant'Eufemia di Aspromonte, Sinopoli e Bagnara Calabra. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica, il sisma è avvenuto a una profondità di 75,7 km. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose.

La paura tra la gente però è stata grande, secondo quanto emerso dalle prime verifiche. I carabinieri, che non hanno riscontrato alcun crollo, stanno comunque proseguendo le loro verifiche in tutti i centri dell'Aspromonte e nell'intera Piana di Gioia Tauro per accertare che non ci sia effettivamente alcun problema tra la popolazione.