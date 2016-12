foto Guardia di Finanza di Fiumicino

10:38

- Guardia di finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 195 kg di cocaina trovati in due container in transito nel porto di Gioia Tauro provenienti dal Brasile. La droga era destinata al mercato italiano ed europeo sotto le direttive della 'ndrangheta. Per gli investigatori, il Brasile sta assumendo un ruolo preminente nelle rotte della cocaina. I controlli hanno riguardato oltre 230 container.