foto Ansa

07:24

- I Nas di Reggio Calabria hanno denunciato 4 medici di base che percepivano illecitamente emolumenti previsti per la gestione di una "associazione medica mista" di fatto non operante. Il poliambulatorio doveva rimanere aperto dalle 8 alle 20 ma spesso era chiuso perché venivano disattesi i turni. I denunciati per truffa hanno causato un danno al Sistema Sanitario nazionale pari a 165mila euro.