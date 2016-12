foto LaPresse

- Un panettiere, Francesco Petrocca, di 65 anni, è morto ed un suo collega è rimasto intossicato da esalazioni di monossido di carbonio mentre stavano preparando l'impasto per il pane a Crotone. I due stavano lavorando in una panetteria quando ha avvertito un malore. Petrocca è morto all'istante mentre il suo collega ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare.