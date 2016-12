foto LaPresse

12:12

- Un operaio di 54 anni è morto in un cantiere, tra Bagnara e Silla, nel Reggino, durante i lavori della nuova autostrada A3. L'operaio, dipendente della ditta Cimolai, stava effettuando lo smontaggio di carpenteria metallica quando è stato investito dal crollo di una trave. L'Anas ha immediatamente nominato una commissione d'inchiesta interna per stabilire le cause dell'incidente.