foto Ansa

05:56

- Dopo le prime scosse della notte, proseguono anche all'alba le repliche del sisma che ha colpito l'area del Pollino, in provincia di Cosenza: in tutto sono state finora più di venti, la più forte di magnitudo 3.3. Per il grande spavento, a Scalea, un uomo di 84 anni è morto per infarto. Nel paese di Mormanno è stato evacuato interamente l'ospedale mentre a Laino Borgo è stata sgomberata una casa di riposo.