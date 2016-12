foto Ansa 08:38 - I finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno scoperto l'esistenza di 4.098 falsi braccianti agricoli per una truffa all'Inps da 11 milioni di euro. Sono stati eseguiti 15 provvedimenti agli arresti domiciliari, 21 obblighi di presentazione alla pg e un obbligo di dimora. Tra gli arrestati c'è il consigliere provinciale Antonio Carmine Caravetta, dell'Udc. - I finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno scoperto l'esistenza di 4.098 falsi braccianti agricoli per una truffa all'Inps da 11 milioni di euro. Sono stati eseguiti 15 provvedimenti agli arresti domiciliari, 21 obblighi di presentazione alla pg e un obbligo di dimora. Tra gli arrestati c'è il consigliere provinciale Antonio Carmine Caravetta, dell'Udc.

Le fiamme gialle hanno così smascherato una vasta organizzazione criminale che procurava a un ampio numero di soggetti indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità con relativa contribuzione figurativa, dietro il pagamento di di denaro. Gli arresti sono stati eseguiti nell'ambito dell'operazione "Senza terra".



Secondo l'accusa l'organizzazione, proprio per l'alto numero di persone che ha coinvolto, avrebbe avuto un peso anche sotto forma di sostegno elettorale a favore del consigliere Caravetta in occasione delle votazioni comunali a Corigliano Calabro e delle provinciali, che risalgono al 2009.



In sostanza l'organizzazione, secondo l'accusa, controllava e condizionava le preferenze elettorali dei falsi braccianti agricoli, assicurando, in cambio, l'accesso abusivo e illegale al sistema di tutela previdenziale con il diretto coinvolgimento di alcune strutture sindacali.



Nell'organizzazione, secondo l'accusa, erano coinvolti imprenditori agricoli, sindacalisti, consulenti del lavoro, commercialisti, amministratori locali e falsi lavoratori.