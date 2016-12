Cosenza, terremoto di magnitudo 4.6 al largo della costa calabra occidentale

foto Ingv Correlati La mappa delle ultime scosse in Italia 18:16 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata dall'Ingv alle 17.10 in mare, al largo della costa calabra occidentale. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 279.3 km. Il sisma è stato avvertito nei comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino e Diamante, tutti in provincia di Cosenza. - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata dall'Ingv alle 17.10 in mare, al largo della costa calabra occidentale. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 279.3 km. Il sisma è stato avvertito nei comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino e Diamante, tutti in provincia di Cosenza.

Una scossa di magnitudo 2.2 si era verificata alle 00.30 di questa notte sempre al largo della costa calabra occidentale. All'1.19 si è verificata una ulteriore scossa di magnitudo 2 nella zona del Pollino.



Nella notte tra sabato e domenica la terra aveva tremato invece in provincia di Macerata. Il sisma, di magnitudo 2, ha avuto ipocentro a 32,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Appignano, Pollenza, Tolentino, Treia e Urbisaglia. Anche in questo caso non si erano registrati danni a persone o cose.