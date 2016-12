foto Ansa

17:26

- Un agricoltore Domenico Ianni, di 42 anni, di Gioia Tauro, è stato ucciso ed un suo collaboratore 51enne di nazionalità bulgara è stato ferito in un agguato compiuto a Seminara, nel Reggino. I due uomini sono stati raggiunti da alcuni colpi di fucile al volto. La vittima era incensurata. Il 51enne è stato portato nell'ospedale di Polistena in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, al momento, non escludono alcuna ipotesi.