06:45

- Operazione dei carabinieri che hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di dipendenti del Comune di Pedace (Cosenza) accusati di truffa aggravata perché assenteisti. Dalle indagini è emerso che gli indagati, alcuni a tempo indeterminato e altri Lsu, uscivano dal lavoro per fare la spesa ed entravano in ufficio a orari a loro piacere perché uno timbrava per tutti.