foto Carabinieri

14:13

- Un uomo, Antonino Zupo di 31 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un agguato messo a segno da sconosciuti a Gerocarne, nel Vibonese, in Calabria. La vittima era agli arresti domiciliari perché coinvolta nell'inchiesta chiamata "Ghost" per un traffico di droga. Questa mattina alcuni uomini hanno raggiunto l'abitazione di Zupo e lo hanno avvicinato, sparandogli. La vittima è morta sul colpo. Sull'omicidio indagano i carabinieri.