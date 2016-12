foto LaPresse

23:54

- Un sedicenne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lamezia Terme dopo essere stato colpito da un proiettile all'addome. Il giovane ha raccontato di essere stato raggiunto da un colpo in una zona di campagna durante una sparatoria tra persone a lui sconosciute. Il ragazzo, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso dal fratello. La sua versione tuttavia è al vaglio dei carabinieri che non hanno trovato tracce della sparatoria.