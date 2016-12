foto Ap/Lapresse

12:56

- Un distributore di benzina è stato distrutto in pieno centro a Gioia Tauro da un ordigno esploso questa notte. La bomba era ad alto potenziale, ma non ha provocato feriti. L'impianto era di proprietà di Antonio e Giuseppe Priolo, uccisi in agguati di stampo mafioso, ma al momento era gestito da un incensurato. Indaga la polizia. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Gioia Tauro, la polizia scientifica e la Squadra mobile di Reggio Calabria.