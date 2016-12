foto Ap/Lapresse 14:55 - Dopo l'arresto per peculato della direttrice dell'ufficio postale di Melicuccà, nel Reggino, s'indaga su altri ammanchi. Rosa Pustorino, 42 anni, si sarebbe appropriata di 700 mila euro prelevandoli dai conti correnti dei clienti. Ma non sarebbero tutti. L'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, è partita dalla denuncia di un correntista cui erano spariti circa 44 mila euro. - Dopo l'arresto per peculato della direttrice dell'ufficio postale di Melicuccà, nel Reggino, s'indaga su altri ammanchi. Rosa Pustorino, 42 anni, si sarebbe appropriata di 700 mila euro prelevandoli dai conti correnti dei clienti. Ma non sarebbero tutti. L'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, è partita dalla denuncia di un correntista cui erano spariti circa 44 mila euro.

Mentre i carabinieri hanno fatto scattare le manette alla donna, che avrebbe rubato 700mila euro complessivi nell'arco di 2 anni, la Procura di Palmi continua ad indagare sui altre cifre sparite dai conti correnti e nei libretti postali di buona parte delle persone titolari di depositi dell'ufficio.



A dare avvio alle indagini, durate una quindicina di giorni e condotte congiuntamente dai carabinieri della stazione di Melicuccà, della Compagnia di Palmi e dalla polizia postale di Reggio Calabria, è stata la denuncia di un cliente. L'uomo si era presentato all'ufficio postale a fine luglio, quando la direttrice era in ferie, per chiedere di prelevare una somma dal proprio conto. Quando ha appreso dall'impiegato che il conto era in rosso, il cliente ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Dopo un breve passaparola, altre 17 vittime si sono presentate in caserma, con il libretto postale in mano.



"Le Poste Italiane hanno collaborato alle indagini - ha spiegato il procuratore aggiunto di Palmi, Emanuele Crescenti - e si stanno adoperando per risarcire le vittime".



"Se non fosse andata in ferie - ha affermato il comandante della compagnia dei carabinieri di Palmi, capitano Maurizio De Angelis - probabilmente nessuno si sarebbe accorto dell'ammanco".