foto LaPresse

23:09

- Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Lamezia Terme, nel Catanzarese. A effettuare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco che erano stati allertati dai vicini che non vedevano uscire l'anziano da casa da alcuni giorni. L'uomo, che in città era molto conosciuto, è stato trovato riverso sui gradini di una scala interna della sua abitazione e questo farebbe propendere per un malore.