foto Ansa Correlati Forse una lite alla base del delitto 20:13 - Si è costituito nel pomeriggio alla polizia il giovane ricercato per il triplice omicidio compiuto mercoledì a Rizziconi, centro della piana di Gioia Tauro. Si tratta di Francesco Ascone, di 36 anni, incensurato. L'uomo è accusato del triplice omicidio di Remo Borgese, 48 anni, e dei figli Antonio e Francesco, di 27 e 21 anni. L'uomo ha confessato. - Si è costituito nel pomeriggio alla polizia il giovane ricercato per il triplice omicidio compiuto mercoledì a Rizziconi, centro della piana di Gioia Tauro. Si tratta di Francesco Ascone, di 36 anni, incensurato. L'uomo è accusato del triplice omicidio di Remo Borgese, 48 anni, e dei figli Antonio e Francesco, di 27 e 21 anni. L'uomo ha confessato.

Ascone si è presentato nel pomeriggio agli agenti del Commissariato della Polizia di Gioia Tauro accompagnato dal suo difensore, l'avv. Guido Contestabile. In commissariato l'uomo è stato subito sentito e ha confessato ammettendo le sue responsabilità e fornendo anche una sua versione dei fatti.



Francesco Ascone lavora come impiegato in una ditta di Rizziconi. Nei suoi confronti il procuratore di Palmi Giuseppe Creazzo e il pm Francesco Iglio avevano emesso un provvedimento di fermo con l'accusa di triplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d'arma.