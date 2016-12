Agguato nel Reggino, ucciso un 65enne

foto Ap/Lapresse 22:02 - Un uomo di 65 anni è stato ucciso a Seminara nel Reggino. Aldo Giuseppe Ciappina è stato freddato da alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni. L'omicidio è avvenuto intorno alle 20.30 a pochi passi dalla sua abitazione. L'uomo era titolare di una panetteria. - Un uomo di 65 anni è stato ucciso a Seminara nel Reggino. Aldo Giuseppe Ciappina è stato freddato da alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni. L'omicidio è avvenuto intorno alle 20.30 a pochi passi dalla sua abitazione. L'uomo era titolare di una panetteria.

La vittima era in una piazza del paese, vicino a un seminario, quando è stato avvicinata da qualcuno che ha sparato. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul posto si sono recati anche gli agenti di polizia ed il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Palmi. Sul movente, al momento, non si esclude alcuna ipotesi.



Ciappina, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, stava camminando a piedi nella piazza, probabilmente per recarsi a casa, che si trova nelle vicinanze. Qualcuno lo ha avvicinato ed ha sparato i tre colpi di fucile. Al momento non è chiaro se fosse una o più persone.



I colpi sono stati uditi da una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona in servizio di controllo del territorio. I militari sono giunti sul posto ed hanno trovato il cadavere di Ciappina riverso a terra.



Gli investigatori dell'Arma stanno sentendo alcune persone che abitano nella zona nella speranza che qualcuno possa avere visto qualcosa, ma al momento sembra che non ci siano stati testimoni.