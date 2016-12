foto Ansa

13:24

- Un 34enne romeno, Marin Pandele, è stato arrestato dalla polizia di Reggio Calabria per sequestro e tentata violenza sessuale. Agli agenti, chiamati da un amico della vittima, la donna, una 27enne romena, ha raccontato che Pandele, dopo averla attirata nella sua abitazione, l'ha minacciata con un fucile per costringerla ad una prestazione sessuale. Al rifiuto di lei, l'ha chiusa in casa a chiave: la donna è stata liberata dalla polizia.