Il consigliere regionale della Calabria Antonio Rappoccio, eletto nella Lista Scopelliti in quota Pri, è stato arrestato dalla guardia di finanza per associazione per delinquere, corruzione elettorale aggravata, truffa e peculato. Le manette sono scattate in esecuzione di un provvedimento del gip su richiesta della Procura generale di Reggio Calabria.

Secondo l'accusa Rappoccio avrebbe promosso e ideato un meccanismo fraudolento per essere eletto in occasione del rinnovo del Consiglio regionale del 2010, come anche per tentare di fare eleggere, al Consiglio comunale di Reggio Calabria, Elisa Campolo, che però non ha vinto le consultazioni. Sempre secondo l'accusa il politico, in concorso con altri, con la costituzione della società "Sud Energia" e l'invio di lettere con le quali si comunicava falsamente l'imminente assunzione a tempo indeterminato, avrebbe indotto in errore un gran numero di elettori cui veniva promesso un posto di lavoro, in cambio del voto a Elisa Campolo.



L'accusa di truffa, per la Procura generale, deriva dalla circostanza che Rappoccio, insieme agli altri indagati, avrebbe indotto circa 850 persone a iscriversi, versando 15 euro, alla cooperativa Alicante e a partecipare, dietro il pagamento di 20 euro, a un concorso "superando il quale - a dire secondo l'accusa del Rappoccio e degli indagati - avrebbero avuto concrete possibilità di lavoro".



Gli viene contestato anche il reato di peculato perché le telefonate effettuate per contattare coloro cui veniva prospettato un posto di lavoro sono state effettuate dagli apparecchi telefonici del palazzo comunale di Reggio Calabria, presso la sede del gruppo Pri.