foto Ansa

06:33

- Il reggente del clan degli zingari di Cosenza, Franco Bruzzese, latitante dal gennaio scorso, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è stato bloccato all'interno di un appartamento nel centro della città. Bruzzese, già noto alle forze dell'ordine per associazione a delinquere di stampo mafioso, armi, rapina ed altro, era ricercato per una sentenza definitiva di condanna a 12 anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio.