foto LaPresse

22:48

- Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada a scorrimento veloce Potenza-Melfi, nei pressi di Maschito (Potenza). Due automobili si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli inquirenti: un giovane, che era su una delle vetture, è morto all'istante, un altro è deceduto in ospedale, per la gravità delle ferite riportate. Dei tre feriti, uno verserebbe in gravi condizioni.