foto Ap/Lapresse 10:55 - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.7, avvertita dalla popolazione, ha colpito la provincia di Cosenza poco prima di mezzanotte. Le località prossime all'epicentro sono Mormanno, Laino Castello e Rotonda. A quanto si apprende non risultano danni a persone o cose. La stessa zona era stata colpita alle 19.45 di domenica da una scossa di magnitudo 3.7. - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.7, avvertita dalla popolazione, ha colpito la provincia di Cosenza poco prima di mezzanotte. Le località prossime all'epicentro sono Mormanno, Laino Castello e Rotonda. A quanto si apprende non risultano danni a persone o cose. La stessa zona era stata colpita alle 19.45 di domenica da una scossa di magnitudo 3.7.

La zona del Pollino è interessata da oltre un anno da uno sciame sismico, del quale fanno parte anche le scosse registrate ieri.



In un anno oltre 560 scosse

Sono state oltre 560 le scosse di terremoto registrate infatti negli ultimi dodici mesi, tutte nell'area del Pollino, nel nord della Calabria, nei pressi del confine con la Basilicata. Lo sciame sismico in atto si caratterizza per un susseguirsi di scosse di terremoto solitamente di medio-bassa entità.



Il fenomeno sta però provocando apprensione tra gli amministratori locali e gli abitanti dei Comuni interessati. A preoccupare è la sequenza degli episodi, molti dei quali avvertiti distintamente dalla popolazione, che si stanno verificando da tempo e che sono del tutto anomali rispetto alla storia di quest'area che, pur considerata ad alto rischio sismico, non ha episodi documentati di particolare gravità.



Ma non è solo il Pollino ad essere interessato dallo sciame sismico. Anche la zona più a sud della provincia di Cosenza, che comprende, oltre al capoluogo, Comuni come San Fili, San Marco Argentano, Rende, San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo, Lattarico e Cavallerizzo di Cerzeto, è interessata da scosse che vanno avanti da un anno.