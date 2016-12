Agguato nel Crotonese, ucciso un marittimo

foto Ansa 23:37 - Un marittimo, Santo Abbossida, di 42 anni, è stato ucciso in un agguato a Torretta di Crucoli, nel Crotonese, mentre era in corso una festa patronale. L'uomo era da poco uscito di casa quando qualcuno, forse due persone, lo ha ucciso sparandogli quattro colpi di pistola. I colpi, secondo una prima ricostruzione, non sono stati uditi perché erano in corso i fuochi d'artificio. - Un marittimo, Santo Abbossida, di 42 anni, è stato ucciso in un agguato a Torretta di Crucoli, nel Crotonese, mentre era in corso una festa patronale. L'uomo era da poco uscito di casa quando qualcuno, forse due persone, lo ha ucciso sparandogli quattro colpi di pistola. I colpi, secondo una prima ricostruzione, non sono stati uditi perché erano in corso i fuochi d'artificio.

Abbossida, ufficiale della marina mercantile, era appena uscito di casa, sulla statale 106, per andare verso il centro del paese dove era in corso la festa per la Madonna di Lourdes quando è stato avvicinato da un o due persone che hanno sparato almeno quattro colpi di pistola.



Nelle vicinanze della vittima c'erano alcuni vicini di casa che hanno dato l'allarme. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Crotone, della Compagnia di Ciro' e della caserma di Torretta di Crucoli hanno iniziato a sentire le persone che erano nelle vicinanze del luogo del delitto nella speranza che possano fornire elementi utili all'identificazione dell'autore del delitto.