'Ndrangheta, bimbo di undici anni ucciso a Crotone al campo di calcetto: due ergastoli

- La Corte d'assise di Catanzaro ha inflitto due condanne all'ergastolo per gli imputati accusati della strage del campo di calcetto a Crotone nel 2009 e una per l'omicidio di Michele Masucci, ucciso nel 2007. Nell'agguato rimase ferito Domenico Gabriele, di 11 anni, morto dopo tre mesi di coma. I condannati sono Andrea Tornicchio e Vincenzo Dattolo. Per l'omicidio Masucci condannato Francesco Tornicchio, assolto Donatello Le Rose.