foto LaPresse

20:06

- Ha cercato di recuperare il suo cagnolino, che era finito sui binari, ed è stata travolta da un treno. Ad Ardore (Reggio Calabria), una donna romena, C.P., di 30 anni, è stata investita da un convoglio ed è ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Locri. La donna si è lanciata sui binari dietro l'animale senza accorgersi del treno in arrivo, che non ha potuto evitarla.