Il boss della 'ndrangheta Celestino Abbruzzese, di 67 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Cassano allo Jonio. L'uomo era latitante dal marzo scorso dopo che era evaso dall'ospedale di Catanzaro. Abbruzzese è stato rintracciato dai carabinieri per strada nel quartiere Timpone Rosso di Cassano allo Jonio. Decine di persone residenti nel quartiere si sono riversate per strada per evitare che i carabinieri arrestassero Abbruzzese.

Al momento dell'arresto ci sono stati quindi attimi di tensione tra i militari e le numerose persone che volevano evitare l'arresto del latitante. Tra coloro che sono scesi per strada c'erano anche numerosi suoi familiari. Nel corso dell'operazione alcuni dei carabinieri sono stati strattonati e sono rimasti contusi. I militari hanno poi identificato le persone che hanno cercato di evitare l'arresto del boss.



Abbruzzese prima della sua evasione dall'ospedale di Catanzaro era detenuto per associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio ed altri reati. E' ritenuto dagli investigatori della cosca degli 'zingari' di Cassano allo Jonio. Durante la sua detenzione era stato portato nell'ospedale di Catanzaro per motivi di salute e successivamente si era allontanato facendo perdere le sue tracce.