21:27

- Si è presentato dal pm della Procura di Reggio Calabria l'uomo che la scorsa notte, in una via del centro, ha investito con la propria automobile un 37enne, provocandone la morte. Si tratta di un giovane di 23 anni, filippino, denunciato in stato di libertà. L'Honda Civic alla guida della quale si trovava il giovane era stata trovata abbandonata in una strada del quartiere Sbarre.