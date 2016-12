foto Afp

- Un bambino di due anni si è ferito alla mano con una siringa abbandonata sulla spiaggia del lungomare di Reggio Calabria. E' accaduto in un tratto di spiaggia libera tra due lidi del lungomare, dove il bimbo stava giocando accompagnato dai genitori. Il piccolo è stato già sottoposto ad analisi cliniche in Ospedale, per controllare che non abbia contratto alcuna infezione. Si attendono gli esiti e nuove analisi approfondite.