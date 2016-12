foto LaPresse

12:09

- Un pastore di nazionalità romena è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco in un agguato a Rizziconi, nel Reggino. L'uomo, che non aveva documenti di identità, è stato raggiunto da alcuni colpi di lupara mentre stava pascolando degli animali di proprietà di un cittadino di Rizziconi. I carabinieri della compagnia di Taurianova, che hanno avviato le indagini, non escludono alcuna ipotesi.