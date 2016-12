Crotone, tenta di danneggiare un'auto dopo un litigio ma si accoltella a morte

foto Getty

- Tragedia a Petilia Policastro (Crotone) dove un uomo è morto per essersi inflitto involontariamente una coltellata mentre cercava di danneggiare le gomme dell'auto di una persona con la quale aveva avuto un litigio. La persone deceduta è Salvatore Ierardi, 41 anni, ex sorvegliato speciale. L'uomo aveva avuto un litigio per futili motivi con un suo conoscente al quale aveva minacciato di tagliare i pneumatici dell'automobile.