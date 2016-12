foto Afp

07:53

- Operazione antidroga nel Cosentino e nell'area della Sibaritide. Almeno 34 le persone arrestate dai carabinieri. La banda, per procurarsi eroina e cocaina, si riforniva sulla piazza del Napoletano, e in particolare a Terzigno e in altri centri dell'hinterland partenopeo. Agli arrestati viene contestata, a vario titolo, anche la detenzione illegale di armi. Nel blitz, denominato "Fusion", sono stati impiegati 250 uomini e 70 mezzi.