'ndrangheta, indagata ex gieffina Rosa Stagnitti

foto LaPresse 01:51 - Una ex concorrente del Grande fratello, Rosa Stagnitti, è indagata per favoreggiamento aggravato da atteggiamenti mafiosi nei confronti di presunti affiliati alla cosca Pesce di Rosarno. La donna lo ha scoperto oggi, quando si è presentata in aula a Palmi, per deporre nel processo, chiamata dalla difesa di Antonino Pesce, ritenuto il capoclan. La donna, che gestisce un'attività commerciale a Taurianova, partecipò alla 5° edizione del GF col marito.

Non appena si è seduta sul banco dei testimoni, il pm della Dda di Reggio Calabria, Alessandra Cerreti, ha informato il tribunale che la donna è iscritta nel registro degli indagati. Il presidente ha quindi nominato un avvocato d'ufficio ed ha informato Rosa Stagnitti che essendo indagata in procedimento connesso poteva avvalersi della facoltà di non rispondere. Cosa che la Stagnitti ha fatto dopo un breve consulto con il legale.



Rosa Stagnitti ha partecipato alla quinta edizione del Grande fratello insieme al marito, Alfio Dessì.