21:41

- Un uomo di 41 anni, V.C.,è morto a Davoli intossicato dal fumo provocato dalle sterpaglie cui aveva dato fuoco. Dopo l'allarme lanciato ai carabinieri dai familiari che non lo hanno visto rientrare, il suo corpo è stato trovato riverso per terra con alcune bruciature. Secondo quanto accertato dal medico legale, il decesso è sopraggiunto per asfissia. Il pm della Procura di Catanzaro ha disposto l'immediata restituzione della salma ai familiari.