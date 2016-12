La mano della 'ndrangheta sulla A3: estorsioni a imprenditori per lavorare

foto Carabinieri 10:02 - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e della Compagnia di Villa San Giovanni hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti affiliati alla cosca Nasone-Gaietti di Scilla. Dalle indagini coordinate dalla Dda reggina è emersa la capillare pressione estorsiva esercitata dalla cosca su imprenditori impegnati nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3. - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e della Compagnia di Villa San Giovanni hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti affiliati alla cosca Nasone-Gaietti di Scilla. Dalle indagini coordinate dalla Dda reggina è emersa la capillare pressione estorsiva esercitata dalla cosca su imprenditori impegnati nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3.

Decine, secondo gli inquirenti, i danneggiamenti effettuati dalla cosca sul territorio per imporre la forza intimidatrice della 'ndrangheta. Particolarmente preziosa per lo sviluppo delle indagini è stata la decisione coraggiosa da parte di alcuni imprenditori di non sottostare al giogo mafioso e di denunciare le richieste estorsive.



Fra gli arrestati anche tre operai

Ci sono anche tre operai accusati di essere collusi con la 'ndrangheta ed impegnati nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, tra le persone arrestate stamani dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. I tre, Francesco Alampi, Giuseppe Piccolo e Francesco Spanò, insieme a Francesco Nasone, ritenuto elemento di spicco della cosca e già detenuto, sono accusati di estorsione e furto aggravati dall'aver favorito un sodalizio di tipo mafioso.



Gli operai, che svolgevano anche funzioni di rappresentanza dei lavoratori dell'azienda, erano dipendenti della ditta Santa Trada che aveva vinto un subappalto dei lavori e, secondo l'accusa, estorcevano denaro alla ditta appaltante. In particolare i tre sono accusati di avere rubato, materiale da lavoro e avere danneggiato un furgone della ditta. Quindi era seguita una richiesta di denaro per la restituzione del materiale e per mettere "a posto" il cantiere. Gli operai accusati di essere collusi, che secondo le indagini si muovevano sotto le direttive di Nasone, per l'accusa erano veri e propri grimaldelli che, agendo dall'interno, potevano muoversi liberamente sul cantiere, senza destare sospetti. Avvicinavano le vittime con le loro richieste che poi venivano riportate ai vertici dell'organizzazione, per concertare le modalità di intervento.



Madre e figlio arrestati: lei "messaggera" del clan

Con un secondo provvedimento sono stati arrestati Giuseppe Fulco, 41 anni, anche lui già detenuto dopo essere stato arrestato in flagranza di reato il primo giugno 2011, e sua madre Gioia Nasone, 68 anni, cui sono stati contestati l'associazione di tipo mafioso. Fulco, nipote diretto del defunto boss di Scilla Giuseppe Nasone, secondo l'accusa, si è più volte recato su un cantiere esigendo da un imprenditore 6.000 euro, pari al 3% dell'importo dei lavori, come condizione necessaria alla prosecuzione degli stessi.



In questo caso, secondo l'accusa, la cosca ha esercitato la pressione con due danneggiamenti subiti dalla ditta nel cantiere Anas nel tratto Scilla-Favazzina sulla statale statale 18. La madre svolgeva secondo le indagini il ruolo di collante tra il figlio recluso ed i vertici del clan.