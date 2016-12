foto Ap/Lapresse

- E' stato sorpreso dagli uomini del Corpo forestale mentre appiccava un incendio. Per questo, è finito in manette un catanzarese, C.A., al quale sono stati sequestrati anche gli accendini utilizzati per i roghi. Il fatto si è verificato sulla provinciale che da Catanzaro porta a Magisano, che nei giorni precedenti era stata interessata da incendi che avevano assunto rilevanti proporzioni, uno dei quali interessando circa 40 ettari.