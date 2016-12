foto Ansa

08:20

- La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha confiscato beni per un valore di circa 28 milioni di euro a imprenditori della Piana di Gioia Tauro. Il decreto di confisca riguarda quattro importanti società di capitali e un fabbricato nella disponibilità degli eredi dell'imprenditore Antonino Princi, morto il 7 maggio 2008 a 45 anni per le ferite riportate in un attentato, e del fratello Natale Princi, 46 anni.