foto Ansa

08:59

- I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato il sindaco di Molochio, Beniamino Alessio. Il primo cittadino, commercialista, è accusato di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e di favoreggiamento personale. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Palmi. In manette, per gli stessi reati, anche la segretaria dello studio privato di Alessio.