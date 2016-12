foto Ansa

23:03

- Tragedia a Lamezia Terme. Un ragazzo di 17 anni è morto in serata, schiacciato dal trattore a bordo del quale stava lavorando nell'azienda agricola di famiglia. Il ragazzo, per cause in corso di accertamento, è finito sotto il mezzo che si è ribaltato finendo in un un dirupo alto circa cinque metri ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale di Lamezia Terme.