Catanzaro, bomba all'Agenzia delle Entrate

Un ordigno ad alto potenziale è stato collocato e fatto esplodere nelle notte davanti alla nuova sede dell'Agenzia delle entrate di Lamezia Terme. L'esplosione, poco prima delle 3, ha fatto saltare il portone di ingresso degli uffici ubicati nel quartiere Nicastro del grosso centro in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia che hanno avviato i rilievi e le indagini. Al momento non ci sarebbero rivendicazioni.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 2.40 in via Benedetto Musolino. Gli abitanti della zona hanno sentito il rumore dell'esplosione e hanno chiamato la polizia che è subito intervenuta sul posto. L'ordigno fatto esplodere è di tipo artigianale a basso potenziale, confezionato con polvere pirica.



Lo stabile ospiterà a breve anche Equitalia

La bomba ha danneggiato la vetrata di ingresso dell'edificio e una finestra adiacente. All'interno dell'immobile che è stato inaugurato da pochi mesi, entro breve tempo, dovrebbero essere ubicati anche gli uffici locali di Equitalia. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione del gesto, nè tramite biglietti, nè con scritte sull'edificio, nè con telefonate. La sede non ha telecamere di sorveglianza, dunque la polizia sta cercando di capire se ce ne siano negli edifici adiacenti per rintracciare il colpevole visionando le immagini.