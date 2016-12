foto Ansa

- Nuovo sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. Dopo i 300 chili scoperti giovedì, altri 630 kg di polvere bianca sono stati sequestrati dai finanzieri del Goa di Reggio Calabria e del Gruppo di Gioia Tauro insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane - Ufficio centrale antifrode e Svad. La cocaina, divisa in 580 panetti, si trovava in sedici borsoni nascosti in un container carico di nocciole provenienti dal Brasile.