23:30

- Un giovane di 26 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre viaggiava in auto. L'agguato è avvenuto a Sorianello, nel Vibonese. Il giovane era stato arrestato nel mese di gennaio per reati legati allo spaccio di stupefacenti. La vittima non è morta subito. Il 26enne è riuscito a scendere dall'auto e ad allontanarsi. Il cadavere è stato trovato non lontano dalla vettura dalla polizia avvertita da alcuni automobilisti.