foto Ansa

23:03

- Un bimbo di 2 anni è morto dopo essere stato travolto dall'auto guidata dal padre. L'uomo stava effettuando una manovra nel giardino di casa. E' accaduto in provincia di Cosenza, a San Marco Argentano. Colpito in pieno, il piccolo è deceduto sul colpo. Sul luogo i carabinieri per le indagini.