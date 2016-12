Cosche negli appalti per la A3: 12 fermi

foto Da video 08:13 - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il fermo nei confronti di 12 appartenenti alla cosca Nasone-Gaietti, operante nel territorio di Scilla. I fermati sono accusati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall'aver favorito un sodalizio mafioso. Le indagini hanno documentato l'infiltrazione pervasiva della cosca negli appalti per la realizzazione del sesto macrolotto dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il fermo nei confronti di 12 appartenenti alla cosca Nasone-Gaietti, operante nel territorio di Scilla. I fermati sono accusati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall'aver favorito un sodalizio mafioso. Le indagini hanno documentato l'infiltrazione pervasiva della cosca negli appalti per la realizzazione del sesto macrolotto dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Secondo l'accusa mossa dalla Dda di Reggio Calabria alle 12 persone sottoposte a fermo, queste avrebbero imposto il pagamento di una tangente pari al 3% del valore dell'appalto alle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell' autostrada Salerno-Reggio Calabria e per farlo avrebbero messo in atto una serie di danneggiamenti ai danni delle stesse aziende.



Le indagini sono cominciate lo scorso anno, dopo l'arresto di Giuseppe Fulco, 41 anni, ritenuto legato alla cosca, bloccato in flagranza di reato per estorsione. L'uomo, secondo l'accusa, aveva chiesto ad un imprenditore che stava effettuando, per conto dell'Anas, i lavori di consolidamento dei costoni rocciosi sulla statale 18 tra il centro abitato di Scilla e la frazione Favazzina il pagamento di una mazzetta di seimila euro, pari a circa il 3% del valore dell'appalto.



Le indagini, secondo i carabinieri, hanno permesso di accertare che la cosca aveva preso di mira anche le ditte impegnate sulla A3.