foto Infophoto

11:02

- Due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 3.2 sono state registrate nella notte al confine tra Calabria e Basilicata. Scene di panico tra Castrovillari, Morano e Frascineto, nel Cosentino, dove il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. La gente è uscita per strada spaventata per la scosse. Secondo i vigili del fuoco non si registrano feriti.