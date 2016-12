foto LaPresse

19:45

- Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Scilla, nel reggino, nel cantiere per l'ammodernamento dell'autostrada A3. L'uomo era impegnato in una galleria nello spostamento delle carpenterie metalliche quando è stato travolto da alcuni materiali. Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.