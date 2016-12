foto Polizia 09:34 - La polizia di Reggio Calabria ha arrestato 15 persone appartenenti alla potente 'ndrina Commisso di Siderno. Dalle indagini sono emersi intrecci fra la cosca e la politica locale: tra gli arrestati figurano un ex consigliere della Regione Calabria, un ex consigliere della Provincia di Reggio Calabria e un consigliere della giunta comunale di Siderno. - La polizia di Reggio Calabria ha arrestato 15 persone appartenenti alla potente 'ndrina Commisso di Siderno. Dalle indagini sono emersi intrecci fra la cosca e la politica locale: tra gli arrestati figurano un ex consigliere della Regione Calabria, un ex consigliere della Provincia di Reggio Calabria e un consigliere della giunta comunale di Siderno.

A eseguire gli ordini di arresto sono gli uomini della Squadra mobile di Reggio Calabria, del commissariato di Siderno e del Servizio central anticrimine di Roma. L'operazione è stata battezzata "la falsa politica" e le indagini vengono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.



Sono tre dunque gli esponenti politici arrestati dagli agenti con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. Si tratta dell''ex consigliere regionale Cosimo Cherubino, dell'ex consigliere provinciale Rocco Agrippo e del consigliere comunale di Siderno Domenico Commisso.



L'attività di indagine ha svelato l'interessamento della cosca Commisso per le vicende politiche locali, scoprendo gli intrecci tra 'ndrangheta e politica. Secondo l'accusa, la presenza all'interno degli enti territoriali degli esponenti politici raggiunti dalla misura di custodia sarebbe stata funzionale agli interessi della cosca.



Chi è Cosimo Cherubino, l'ex consigliere regionale finito in manette

Una lunga carriera politica, caratterizzata negli ultimi anni da diversi cambi di casacca, a partire dalla Sdi per finire al Pdl, ultimo partito al quale risulta avere aderito. Cosimo Cherubino, ex consigliere regionale finito in carcere nell'ambito dell'operazione contro la cosca Commisso di Reggio Calabria, ha 45 anni, è sposato e laureato in Economia e commercio. Alle spalle, dunque, diverse esperienze politico-amministrative, a partire dalla sua ultima elezione in Consiglio regionale, nel 2005, con la lista dello Sdi, dove ha avuto, nel collegio di Reggio, 6.689 preferenze.



A fine 2009 l'adesione al gruppo consiliare Misto - componente "Socialisti - Riformisti per la Calabria". Prima ancora era stato presidente del gruppo del Partito socialista (Pse) costituito in sostituzione dello Sdi. In Consiglio regionale ha ricoperto il ruolo di segretario della Sesta Commissione consiliare "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero", di segretario della Commissione consiliare "Bilancio, programmazione economica e attivita' produttive", di vicepresidente della Commissione speciale di vigilanza.



Cherubino è stato anche membro supplente per il rinnovo della Commissione di disciplina del personale e componente degli Istituti regionali Ricerca Sperimentazione ed aggiornamenti educativi (Irrsae) presso il Ministero della Pubblica Istruzione. In precedenza, era stato vicepresidente del Consiglio provinciale di Reggio, consigliere nel Cda della Facoltà di Messina; attualmente, direttore dell'Istituto scolastico privato Giacomo Leopardi di Siderno. Candidato a soli 26 anni alla Provincia di Reggio Calabria, è stato eletto consigliere con un consenso molto ampio, poi rieletto nel 2002 riportando 2.290 voti nel collegio Siderno-Gerace.