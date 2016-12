foto Ansa

- La guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 330 milioni di euro a Gioacchino Campolo, 73enne conosciuto come il "re del videopoker", accusato di essere un affiliato alla 'ndrangheta e condannato in primo grado nel 2011 a 18 anni di reclusione. Campolo, attraverso un rete di videopoker truccati, ha dato vita a una gigantesca frode fiscale reinvestendo i capitali in immobili a Reggio Calabria, Roma, Milano e Parigi.