Carenze igieniche e strutturali, sequestrato un acquedotto in Calabria: 26 avvisi di garanzia

I Carabinieri del Nas di Catanzaro hanno sequestrato l'invaso artificiale "Alaco", al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, e del relativo impianto di potabilizzazione. Sigillati anche 57 apparati idrici, tutti facenti parte dello schema dell'acquedotto dell'Alaco, dislocati su tutto il territorio delle due province. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Vibo Valentia per carenze igienico-strutturali.

Contestualmente al sequestro dell'acquedotto, sono stati notificati gli avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti e tecnici della società di gestione del servizio idrico, di responsabili di Aziende Sanitarie Provinciali, di dirigenti regionali e dell'Arpacal nonché dei sindaci di alcuni comuni. In totale le persone coinvolte nell'inchiesta sono ventisei. Gli indagati sono accusati di aver consentito la distribuzione di acqua per uso umano non conforme ai requisiti di potabilità.