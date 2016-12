foto LaPresse

22:51

- Una bomba a mano è stata trovata a Reggio Calabria nel rione Pentimele da un passante. L'ordigno era attivo e sarebbe potuto esplodere provocando danni consistenti perché collegato ad una miccia che non era però accesa. Non si esclude che l'esplosivo rappresenti un messaggio di reazione alla manifestazione antimafia svoltasi oggi in città e proseguita in serata con la consegna dei premi Gerbera Gialla al teatro Cilea.